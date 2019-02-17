ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 19:09
curiousobro написав: Кассандра написав: Faceless
а по текущим 2620 для сэп платежей из тас24 чё-нить решили? Их прикрутят в тас2ю или нет? Абидна будет, если эту тропку прикроют
По информации от инсайдера на ветке -с текущими тас2ю работать не будет.
будет, если в фейсбуке будут просить
дополнительно к бонусу за открытие депозита 50 гривен https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:02
J а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?
Кассандра
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:17
Кассандра написав: J
а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?
самому интересно
DobrijZmej написав: curiousobro написав:
И вопрос - таки будет работа с поточными в тас2ю или RIP поточным после ухода с тас24?
Вопрос исследуется, и я-бы сказал - зависит от отзывов и результатов тех опросов, которые вывешивают
в группе в фейсбуке
.
дополнительно к бонусу за открытие депозита 50 гривен https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Нед 17 лют, 2019 21:50
Кассандра написав: J
а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?
https://www.facebook.com/groups/529435780788905/
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:07
vollena71 спасибо, плохо только, что это закрытая группа (327 участников), наверное это тестеры тас2ю. Для вступления требуется пройти айдентификейшен от админов и если они будут удовлетворены, то добавят в группу. Жаль, что есть такое сито и не каждый может похлопотать по сути
Кассандра
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:30
Подскажите. Кредит в Кредит маркет должен отображаться в интернет банке ТАС2u или нет?.
<LeV>
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:30
Кассандра написав: vollena71
спасибо, плохо только, что это закрытая группа (327 участников), наверное это тестеры тас2ю. Для вступления требуется пройти айдентификейшен от админов и если они будут удовлетворены, то добавят в группу. Жаль, что есть такое сито и не каждый может похлопотать по сути
Примерно через пару недель после создания группы, о чем узнал из этой ветки, зарегил в мордокниге новый акк (поскольку не имею акков в соц. сетях в принципе), имя и фамилию изменил, и не имея на странице ничего, ни фото, никакой персональной информации - подал заявку в эту группу - через полдня получил доступ. Так что попробуйте - там админы доброжелательные .
Flamingo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:18
..и кстати...активнее , активнее ) регимся и ставим плюсы в опроснике )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:25
Flamingo
ну меня тоже нет на фейсбуке, но вы меня уговорили - попробую через аккаунт подруги зайти и зарегиться
Кассандра
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Додано: Пон 18 лют, 2019 01:24
J написав: Кассандра написав: J
а где там похлопотать можно, ссылкой не поделитесь?
самому интересно
DobrijZmej написав: curiousobro написав:
И вопрос - таки будет работа с поточными в тас2ю или RIP поточным после ухода с тас24?
Вопрос исследуется, и я-бы сказал - зависит от отзывов и результатов тех опросов, которые вывешивают
в группе в фейсбуке
.
Ну я в той группе изначально, будем пытаться продвигать эту тему, но надо массовость
Faceless
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