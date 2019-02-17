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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 02:52
Faceless написав:
Ну я в той группе изначально, будем пытаться продвигать эту тему, но надо массовость
Это попытка борьбы за форму вместо сути.
Ну сделают работу с поточными , но установят там общие тарифы 5-10к, 0.5% от 10к.
Думаете кому-то из голосующих будут интересны эти поточные по таким тарифам?
Тас неконкурентен в тарифах сеп по картам. Если сделать нормальный тариф сеп за свои на карточных тарифах - поточные в тас2ю перестанут быть столь актуальными после закрытия тас24
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:08
Где можно посмотреть что операция по Вике за кредитные уже проведена по счету?
Пополнение Вики через кнопку "погасить кредит" в tas2u после зачисления сразу проводится и по счёту?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13
2XL написав:Где можно посмотреть что операция по Вике за кредитные уже проведена по счету?
Пополнение Вики через кнопку "погасить кредит" в tas2u после зачисления сразу проводится и по счёту?
1) Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке
2) Не сразу, в конце рабочего дня
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:16
Faceless написав: Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке
Где эту выписку смотреть?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:23
2XL написав:
Faceless написав: Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке
Где эту выписку смотреть?
Хоть в ТАС24, хоть в ТАСЮ
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