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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2374237523762377>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:52

  Faceless написав:Ну я в той группе изначально, будем пытаться продвигать эту тему, но надо массовость

Это попытка борьбы за форму вместо сути.

Ну сделают работу с поточными , но установят там общие тарифы 5-10к, 0.5% от 10к.

Думаете кому-то из голосующих будут интересны эти поточные по таким тарифам?

Тас неконкурентен в тарифах сеп по картам. Если сделать нормальный тариф сеп за свои на карточных тарифах - поточные в тас2ю перестанут быть столь актуальными после закрытия тас24
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:08

Re: ТАСКОМБАНК

Где можно посмотреть что операция по Вике за кредитные уже проведена по счету?
Пополнение Вики через кнопку "погасить кредит" в tas2u после зачисления сразу проводится и по счёту?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13

Re: ТАСКОМБАНК

2XL написав:Где можно посмотреть что операция по Вике за кредитные уже проведена по счету?
Пополнение Вики через кнопку "погасить кредит" в tas2u после зачисления сразу проводится и по счёту?
1) Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке
2) Не сразу, в конце рабочего дня
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:16

Re: ТАСКОМБАНК

Faceless написав: Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке

Где эту выписку смотреть?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:23

  2XL написав:
Faceless написав: Так же кк и Б5, когда кириллицей будет в выписке

Где эту выписку смотреть?

Хоть в ТАС24, хоть в ТАСЮ
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:02

  Flamingo написав:
  Кассандра написав:vollena71 спасибо, плохо только, что это закрытая группа (327 участников), наверное это тестеры тас2ю. Для вступления требуется пройти айдентификейшен от админов и если они будут удовлетворены, то добавят в группу. Жаль, что есть такое сито и не каждый может похлопотать по сути

Примерно через пару недель после создания группы, о чем узнал из этой ветки, зарегил в мордокниге новый акк (поскольку не имею акков в соц. сетях в принципе), имя и фамилию изменил, и не имея на странице ничего, ни фото, никакой персональной информации - подал заявку в эту группу - через полдня получил доступ. Так что попробуйте - там админы доброжелательные .


Вчера подал заявку в группу - сегодня добавили.
Так же, сегодня, уже со справкой про доходы перевыпустил Б5, опять дали 0,00 кредитный лимит, и ещё и в тас2ю заблокировали, в тас24 пока работает аккаунт, вот чё я им плохого сделал ? :twisted: :twisted:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:08

Шановні клієнти!
Повідомляємо Вам, що з 01.03.2019 будуть змінені стандартні тарифи на розрахунково-касове обслуговування корпоративних клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК», а також внесені зміни у тарифний пакет «ТАС Преміум» для VIP-Корпоративного бізнесу.

https://tascombank.ua/content/view/1623 ... ukrainian/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:11

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите работает обмен $ на евро, и обратно

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:54

Питання до представника банку.
Бонусний рахунок в ТАС24 остаточно канув у Лету і більше ми його не побачимо?
Тільки ТАС2Ю?!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27

Re: ТАСКОМБАНК

Nighthawk, якщо Тас24 у квітні закривають, то як думаєте?
MASolomko
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