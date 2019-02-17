Кассандра написав:vollena71 спасибо, плохо только, что это закрытая группа (327 участников), наверное это тестеры тас2ю. Для вступления требуется пройти айдентификейшен от админов и если они будут удовлетворены, то добавят в группу. Жаль, что есть такое сито и не каждый может похлопотать по сути
Примерно через пару недель после создания группы, о чем узнал из этой ветки, зарегил в мордокниге новый акк (поскольку не имею акков в соц. сетях в принципе), имя и фамилию изменил, и не имея на странице ничего, ни фото, никакой персональной информации - подал заявку в эту группу - через полдня получил доступ. Так что попробуйте - там админы доброжелательные .
Вчера подал заявку в группу - сегодня добавили. Так же, сегодня, уже со справкой про доходы перевыпустил Б5, опять дали 0,00 кредитный лимит, и ещё и в тас2ю заблокировали, в тас24 пока работает аккаунт, вот чё я им плохого сделал ?
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