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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30
MASolomko написав:
Nighthawk, якщо Тас24 у квітні закривають, то як думаєте?
Якщо продукт і закривають у квітні, це не повинно впливати на його функціонал до дати Х....
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