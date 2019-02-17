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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2374237523762377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:30

  MASolomko написав:Nighthawk, якщо Тас24 у квітні закривають, то як думаєте?

Якщо продукт і закривають у квітні, це не повинно впливати на його функціонал до дати Х....
Nighthawk
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 382 раз.
 
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  #<1 ... 2374237523762377
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