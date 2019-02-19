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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2376237723782379>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:13

А шо це таке, Тася 2й день не може провести з вихідних коммуналку з Ізі і Порі?
Хай порпається там хуткіше, мені ще мульони за опалення через Тасю закинути треба :lol: :lol:

АП. После 16:00 ВДРУХ все провелось, и даже сёдняшние траты. И зеленая кнопа Погасити появилась. Ну моогуть же :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:42

Вопрос знатокам.
Если принес в кассу валюту, на что нужно класть, чтобы без комиссии:
1) сразу на "Ощадный";
2) на "Плативку";
3) не имеет разницы...

В связи с интересными курсами валютообмена и наличием онлайн хочу поиграться немного...
И, чтобы два раза не бегать... Есть какие-то ограничения на одномоментное внесение нала (при сумме меньше 150к, конечно) или нет?

И аналогичный вопрос по обмену?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:54

Искатель
1) сразу на "Ощадный"
Ограничения на одномоментное внесение нала (при сумме меньше 150к, конечно) нет.
Обмен мин 0,01 цент. Мах экв. 150т грн. Мах буду пробовать летом.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 07:06

Продолжаю эксперименты + проверяю все написанное тут.
1. Кешбэк реально начал выводиться за 5 минут, причем в любое время суток.
2. Он еще и зачисляется мгновенно. Т.е. смотришь остаток к погашению в льготный период - а он сразу уже уменьшился. Помню, в ТАС24 только на следующий день снижался.
3. Кстати, а в ТАС24 зайти нельзя - выдает какую-то ошибку-абракадабру. "Изя - все", что ли?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 07:16

С плативки грн можно купить валюту на Плативку доллар без комисса?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 07:30

  novichok написав:С плативки грн можно купить валюту на Плативку доллар без комисса?

Тут неоднократно писали, что можно, сам еще не пробовал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:15

Депо $

Валютний депо краще/вигідніше відкрити через TAS2U(і потім занести нал в касу) чи все через відділення?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:18

  KVV написав:Валютний депо краще/вигідніше відкрити через TAS2U(і потім занести нал в касу) чи все через відділення?

Який депо? З поповненням?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:
  KVV написав:Валютний депо краще/вигідніше відкрити через TAS2U(і потім занести нал в касу) чи все через відділення?

Який депо? З поповненням?

Стабільний, 6 міс, без
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:07

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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