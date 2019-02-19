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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2376237723782379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:13

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, а по старинке в отделении нельзя уже просто купить валюту? Или нужно заказывать и т.д?
логан1919
 
Повідомлень: 178
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:22

  логан1919 написав:Господа, а по старинке в отделении нельзя уже просто купить валюту? Или нужно заказывать и т.д?

можна
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27919
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:44

Колеги, когда снимается абонплата за WC ( за следующий год) ?
практик
 
Повідомлень: 155
З нами з: 20.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 2376237723782379
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