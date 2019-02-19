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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
Господа, а по старинке в отделении нельзя уже просто купить валюту? Или нужно заказывать и т.д?
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:22
можна
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:05
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:08
У меня сняли в дату соответствующую прошлогоднему снятию. Но тут были удивлялки и про снятие в 1х числах месяца прошлогоднего снятия.
Во всяком случае достаточно обнулить карту (закинуть дебетный остаток на Сбер, например) и карта будет заблокирована до очередного внесения, т.е. если таки передумаете, то мона накропать заяву в отделении и ничо лишнего уже и не снимут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:46
Re: ТАСКОМБАНК
У меня дата заключения договора - 3го числа. Второго - думаю на день раньше, чтобы не просрочить и карта не заблокировалась - переброшу со сбера 365 грн. на дебетовую часть. Перебросил. Не прошло и 15 минут как деньги списались. Так что в реале они начисляются 1го и ждут как появятся деньги. День заключения договора - пофиг.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:24
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