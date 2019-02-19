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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:13
Господа, а по старинке в отделении нельзя уже просто купить валюту? Или нужно заказывать и т.д?
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логан1919
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:22
логан1919 написав:
Господа, а по старинке в отделении нельзя уже просто купить валюту? Или нужно заказывать и т.д?
можна
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Додано: Сер 20 лют, 2019 16:44
Колеги, когда снимается абонплата за WC ( за следующий год) ?
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практик
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:05
практик написав:
Колеги, когда снимается абонплата за WC ( за следующий год) ?
Добрый день.
В следующем году, комиссия начисляется в первый день месяца открытия договора. И должна быть оплачена до 25 числа того же месяца за счет собственных средств.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:08
практик написав:
Колеги, когда снимается абонплата за WC ( за следующий год) ?
У меня сняли в дату соответствующую прошлогоднему снятию. Но тут были удивлялки и про снятие в 1х числах месяца прошлогоднего снятия.
Во всяком случае достаточно обнулить карту (закинуть дебетный остаток на Сбер, например) и карта будет заблокирована до очередного внесения, т.е. если таки передумаете, то мона накропать заяву в отделении и ничо лишнего уже и не снимут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:46
clientage написав:
Но тут были удивлялки и про снятие в 1х числах месяца прошлогоднего снятия.
У меня дата заключения договора - 3го числа. Второго - думаю на день раньше, чтобы не просрочить и карта не заблокировалась - переброшу со сбера 365 грн. на дебетовую часть. Перебросил. Не прошло и 15 минут как деньги списались. Так что в реале они начисляются 1го и ждут как появятся деньги. День заключения договора - пофиг.
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Flamingo
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:24
Flamingo написав:
365 грн.
Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?
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Prestol
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:01
Prestol написав: Flamingo написав:
365 грн.
Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?
Зависит от профиля использования
Если в выходные много покупок и/или интернет, то да
Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:06
Flamingo написав: clientage написав:
Но тут были удивлялки и про снятие в 1х числах месяца прошлогоднего снятия.
У меня дата заключения договора - 3го числа. Второго - думаю на день раньше, чтобы не просрочить и карта не заблокировалась - переброшу со сбера 365 грн. на дебетовую часть. Перебросил. Не прошло и 15 минут как деньги списались. Так что в реале они начисляются 1го и ждут как появятся деньги. День заключения договора - пофиг.
не пофиг. забросила за 2 дня до даты договора, списалось на следующий день, т.е. в день предыдущий дате договора
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vollena71
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:24
Prestol написав: Flamingo написав:
365 грн.
Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?
Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.
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lel
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