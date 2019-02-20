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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2377237823792380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:51

Re: ТАСКОМБАНК

lel написав:
  Prestol написав:
  Flamingo написав:365 грн.

Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?

Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.
Вам открыли две Вики с разными счетами?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:55

  Кащей написав:Вам открыли две Вики с разными счетами?

Нет конечно. На близкого родственника оформил.
lel
 
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  #<1 ... 2377237823792380
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