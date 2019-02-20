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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:51
lel написав: Prestol написав: Flamingo написав:
365 грн.
Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?
Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.
Вам открыли две Вики с разными счетами?
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Кащей
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:55
Кащей написав:
Вам открыли две Вики с разными счетами?
Нет конечно. На близкого родственника оформил.
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lel
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