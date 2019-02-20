Вам открыли две Вики с разными счетами?lel написав:
Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:51
Re: ТАСКОМБАНК
Вам открыли две Вики с разными счетами?
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:55
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:40
Моя платная с хорошим лимитом - окупается с лихвой на одной только коммуналке. Правда плачу за 2 обычные квартиры и 2 "субсидные". Весь остальной кэшбек идёт чисто бонусом
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:01
Re: ТАСКОМБАНК
Рано закрывать Тас24. Меня их глючная Тас2ю иногда просто выбешивает. Пересылаю с Вики на Б5 деньги, с Вики списали на Б5 шиш с маслом. Уже и депо пополнил, и Вику другой картой. Полчаса, сорок минут - нету денег. Начинаешь стучать в чат, приходят. Ладно бы один раз, а то с завидным постоянством. А если при операции вывалило из Тас2ю, всё - инфаркт обеспечен. Может полдня висеть, а может вобще платёж не пройти, только через горячку.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 20 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:07
Конечно-жир Я б тоже заплатил. Уже не знаю как им угодить. И депо под фонд и активно юзаю дебитку и кредитка Б-5 с 1т лимита все время в минусе (в грейсе). И родственников привлек на депо +0,5% в валюте и все никак.
Додано: Сер 20 лют, 2019 22:12
Re: ТАСКОМБАНК
lel, забери депозит(ы) — возможно, опомнятся.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:04
Вываливает стабильно. Это увы.
Но нас не спросят,закроют и все.
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