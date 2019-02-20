Додано: Сер 20 лют, 2019 22:01

Рано закрывать Тас24. Меня их глючная Тас2ю иногда просто выбешивает. Пересылаю с Вики на Б5 деньги, с Вики списали на Б5 шиш с маслом. Уже и депо пополнил, и Вику другой картой. Полчаса, сорок минут - нету денег. Начинаешь стучать в чат, приходят. Ладно бы один раз, а то с завидным постоянством. А если при операции вывалило из Тас2ю, всё - инфаркт обеспечен. Может полдня висеть, а может вобще платёж не пройти, только через горячку.

Востаннє редагувалось Фантом в Сер 20 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.

Кто не пьёт, тот не рискует.