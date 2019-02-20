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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2378237923802381>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:51

Re: ТАСКОМБАНК

lel написав:
  Prestol написав:
  Flamingo написав:365 грн.

Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?

Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.
Вам открыли две Вики с разными счетами?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:55

  Кащей написав:Вам открыли две Вики с разными счетами?

Нет конечно. На близкого родственника оформил.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:40

  lel написав:
  Prestol написав:
  Flamingo написав:365 грн.

Воно окупається у порівнянні з кешбеками/бонусами конкурентів?

Как бесплатная (по акции) - нормально для оплаты коммуналки. Если кредитка с хорошим лимитом (на два месяца)- можно и заплатить. У меня дебитка- закрываю. Уже есть новая бесплатная до ноября.

Моя платная с хорошим лимитом - окупается с лихвой на одной только коммуналке. Правда плачу за 2 обычные квартиры и 2 "субсидные". Весь остальной кэшбек идёт чисто бонусом
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:01

Re: ТАСКОМБАНК

Рано закрывать Тас24. Меня их глючная Тас2ю иногда просто выбешивает. Пересылаю с Вики на Б5 деньги, с Вики списали на Б5 шиш с маслом. Уже и депо пополнил, и Вику другой картой. Полчаса, сорок минут - нету денег. Начинаешь стучать в чат, приходят. Ладно бы один раз, а то с завидным постоянством. А если при операции вывалило из Тас2ю, всё - инфаркт обеспечен. Может полдня висеть, а может вобще платёж не пройти, только через горячку.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 20 лют, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:07

  Flamingo написав:Моя платная с хорошим лимитом - окупается с лихвой на одной только коммуналке. Правда плачу за 2 обычные квартиры и 2 "субсидные". Весь остальной кэшбек идёт чисто бонусом

Конечно-жир :D Я б тоже заплатил. Уже не знаю как им угодить. :mrgreen: И депо под фонд и активно юзаю дебитку и кредитка Б-5 с 1т лимита все время в минусе (в грейсе). И родственников привлек на депо +0,5% в валюте и все никак.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

lel, забери депозит(ы) — возможно, опомнятся.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:04

  Фантом написав:Рано закрывать Тас24. Меня их глючная Тас2ю иногда просто выбешивает. Пересылаю с Вики на Б5 деньги, с Вики списали на Б5 шиш с маслом. Уже и депо пополнил, и Вику другой картой. Полчаса, сорок минут - нету денег. Начинаешь стучать в чат, приходят. Ладно бы один раз, а то с завидным постоянством. А если при операции вывалило из Тас2ю, всё - инфаркт обеспечен. Может полдня висеть, а может вобще платёж не пройти, только через горячку.

Вываливает стабильно. Это увы.
Но нас не спросят,закроют и все.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:19

  curiousobro написав:Но нас не спросят,закроют и все.

Так а в тас2ю как-то можно увидеть, какой минус на 2909? Без этого ж вообще непонятно, сколько можно погасить. :shock:
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:35

N0mad
є і повна заборгованість, і заборгованість у грейсі. І у веб tas2u, і у додатку.
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:42

Пополнил сегодня днём коллеге его счёт WC со своей карты WC переводом p2p. Вопрос: когда он сможет воспользоваться этими деньгами для гашения задолженности или когда пройдёт проводка по счёту?
Vorlon
 
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