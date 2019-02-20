Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.
Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50
Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.
Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:53
Всё в тас2ю уже есть вроде. Плюс особенность тасиного 2909 , что если погасите больше - то оно никуда не уйдет, а будет вам закрывать задолженность, которая будет на нем образовываться.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:22
а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP
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