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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2378237923802381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50

  Vorlon написав:Пополнил сегодня днём коллеге его счёт WC со своей карты WC переводом p2p. Вопрос: когда он сможет воспользоваться этими деньгами для гашения задолженности или когда пройдёт проводка по счёту?

Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.

Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:53

  N0mad написав:
  curiousobro написав:Но нас не спросят,закроют и все.

Так а в тас2ю как-то можно увидеть, какой минус на 2909? Без этого ж вообще непонятно, сколько можно погасить. :shock:

Всё в тас2ю уже есть вроде. Плюс особенность тасиного 2909 , что если погасите больше - то оно никуда не уйдет, а будет вам закрывать задолженность, которая будет на нем образовываться.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:22

а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 06:10

  uaprofi написав:а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP :lol:

Может, потому что из первых букв в one time password не получается ТАС.
guntherhouse777
 
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