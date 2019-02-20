Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.
Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50
Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.
Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:53
Всё в тас2ю уже есть вроде. Плюс особенность тасиного 2909 , что если погасите больше - то оно никуда не уйдет, а будет вам закрывать задолженность, которая будет на нем образовываться.
Додано: Чет 21 лют, 2019 00:22
а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP
Додано: Чет 21 лют, 2019 06:10
Додано: Чет 21 лют, 2019 08:43
Экспериментирую с погашением Б5 разными способами.
Сегодня:
1. Вывел кешбэк - он провелся в течение 5 минут. И уже отобразился кириллицей, и в ТАS2U десктопном уменьшилась сумма задолженности в льготном.
2. Снял немного с "Ощадного" - аналогично, провелось в течение 5 минут, уже отобразилось кириллицей и уменьшилась сумма задолженности.
3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?
Додано: Чет 21 лют, 2019 09:51
Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.
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