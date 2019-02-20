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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50
Vorlon написав:
Пополнил сегодня днём коллеге его счёт WC со своей карты WC переводом p2p. Вопрос: когда он сможет воспользоваться этими деньгами для гашения задолженности или когда пройдёт проводка по счёту?
Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.
Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
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curiousobro
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Додано: Сер 20 лют, 2019 23:53
N0mad написав: curiousobro написав:
Но нас не спросят,закроют и все.
Так а в тас2ю как-то можно увидеть, какой минус на 2909? Без этого ж вообще непонятно, сколько можно погасить.
Всё в тас2ю уже есть вроде. Плюс особенность тасиного 2909 , что если погасите больше - то оно никуда не уйдет, а будет вам закрывать задолженность, которая будет на нем образовываться.
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curiousobro
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Додано: Чет 21 лют, 2019 00:22
а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP
xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС
логично было бы писать "ТАС
xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP
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uaprofi
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Додано: Чет 21 лют, 2019 06:10
uaprofi написав:
а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP
xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС
логично было бы писать "ТАС
xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP
Может, потому что из первых букв в one time password не получается ТАС.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 21 лют, 2019 08:43
Экспериментирую с погашением Б5 разными способами.
Сегодня:
1. Вывел кешбэк - он провелся в течение 5 минут. И уже отобразился кириллицей, и в ТАS2U десктопном уменьшилась сумма задолженности в льготном.
2. Снял немного с "Ощадного" - аналогично, провелось в течение 5 минут, уже отобразилось кириллицей и уменьшилась сумма задолженности.
3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?
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Искатель
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:51
Искатель написав:
3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?
Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.
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Искатель
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:15
Искатель написав: Искатель написав:
3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?
Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.
Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
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Flamingo
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:39
Flamingo
Например, у меня нет сберсчёта - давно закрыли за неактивность...
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Vorlon
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42
casper12 написав:
є і повна заборгованість, і заборгованість у грейсі. І у веб tas2u, і у додатку.
В грейсе - то понятно, а вот где текущий минус... Подскажите плиз, куда ткнуть в веб-версии.
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N0mad
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:59
Alex_ki написав:
Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт
Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?
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tmp01
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