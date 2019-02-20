Додано: Чет 21 лют, 2019 08:43

Экспериментирую с погашением Б5 разными способами.Сегодня:1. Вывел кешбэк - он провелся в течение 5 минут. И уже отобразился кириллицей, и в ТАS2U десктопном уменьшилась сумма задолженности в льготном.2. Снял немного с "Ощадного" - аналогично, провелось в течение 5 минут, уже отобразилось кириллицей и уменьшилась сумма задолженности.3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелосьКстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.Может, кто знает?