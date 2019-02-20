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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2379238023812382>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:50

  Vorlon написав:Пополнил сегодня днём коллеге его счёт WC со своей карты WC переводом p2p. Вопрос: когда он сможет воспользоваться этими деньгами для гашения задолженности или когда пройдёт проводка по счёту?

Если у него есть тас24 пусть посмотрит на своей вике выписку, там же есть дата проводки.

Вроде была новость,что если тасины карты тасиным же сервисом пополнять,то проводка в тот же день.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 23:53

  N0mad написав:
  curiousobro написав:Но нас не спросят,закроют и все.

Так а в тас2ю как-то можно увидеть, какой минус на 2909? Без этого ж вообще непонятно, сколько можно погасить. :shock:

Всё в тас2ю уже есть вроде. Плюс особенность тасиного 2909 , что если погасите больше - то оно никуда не уйдет, а будет вам закрывать задолженность, которая будет на нем образовываться.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 00:22

а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 06:10

  uaprofi написав:а подскажите почему при платежах в тас2ю приходит смс, а в ней "OTP xy-zx-yz"
всё таки смс от ТАС логично было бы писать "ТАС xy-zx-yz",
а так выходит какая никакая но реклама OTP :lol:

Может, потому что из первых букв в one time password не получается ТАС.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 08:43

Экспериментирую с погашением Б5 разными способами.

Сегодня:
1. Вывел кешбэк - он провелся в течение 5 минут. И уже отобразился кириллицей, и в ТАS2U десктопном уменьшилась сумма задолженности в льготном.
2. Снял немного с "Ощадного" - аналогично, провелось в течение 5 минут, уже отобразилось кириллицей и уменьшилась сумма задолженности.
3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось :)
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:51

  Искатель написав:3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось :)
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?


Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:15

  Искатель написав:
  Искатель написав:3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось :)
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?


Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.

Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:39

Flamingo
Например, у меня нет сберсчёта - давно закрыли за неактивность...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:42

  casper12 написав:є і повна заборгованість, і заборгованість у грейсі. І у веб tas2u, і у додатку.

В грейсе - то понятно, а вот где текущий минус... Подскажите плиз, куда ткнуть в веб-версии.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:59

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex_ki написав:Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт

Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?
tmp01
 
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