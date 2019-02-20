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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2379238023812382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:08

  Vorlon написав:Flamingo
Например, у меня нет сберсчёта - давно закрыли за неактивность...

А вот гасили бы с него - не закрыли бы :). Ну и новый открыть 3 мин. Просто при прямом р2р есть риск, что деньги проведутся попизже. А с ощадного они уже идут как "свои"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:15

  tmp01 написав:
  Alex_ki написав:Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт

Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?

Оплата в интернет - с любого
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:17

  Stringer написав:
  tmp01 написав:
  Alex_ki написав:Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт

Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?

Оплата в интернет - с любого

Спасибо, не знал)
tmp01
 
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