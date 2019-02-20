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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:08
Vorlon написав:Flamingo
Например, у меня нет сберсчёта - давно закрыли за неактивность...
А вот гасили бы с него - не закрыли бы
. Ну и новый открыть 3 мин. Просто при прямом р2р есть риск, что деньги проведутся попизже. А с ощадного они уже идут как "свои"
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:15
tmp01 написав: Alex_ki написав:
Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт
Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?
Оплата в интернет - с любого
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:17
Stringer написав: tmp01 написав: Alex_ki написав:
Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт
Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?
Оплата в интернет - с любого
Спасибо, не знал)
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tmp01
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