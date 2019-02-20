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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2379238023812382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:08

  Vorlon написав:Flamingo
Например, у меня нет сберсчёта - давно закрыли за неактивность...

А вот гасили бы с него - не закрыли бы :). Ну и новый открыть 3 мин. Просто при прямом р2р есть риск, что деньги проведутся попизже. А с ощадного они уже идут как "свои"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:15

  tmp01 написав:
  Alex_ki написав:Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт

Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?

Оплата в интернет - с любого
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:17

  Stringer написав:
  tmp01 написав:
  Alex_ki написав:Ну и стоит учитывать мультивалютность карты, что на валюту, купленную заранее по нормальному курсу КБ тоже идёт

Стоп. А разве на WC кешбек идет при оплате с валютного счета?

Оплата в интернет - с любого

Спасибо, не знал)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:43

Re: ТАСКОМБАНК

Кто в курсе, покупка валюты в тас2ю за кредитные на викендкард с комисией или без?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:30

  Flamingo написав:
  Искатель написав:
  Искатель написав:3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось :)
Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день).
Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету.
Может, кто знает?


Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность.
Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.

Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

Спасибо за подсказку! До 25-го еще долго, поэтому решил поэкспериментировать. На будущее буду именно так делать, как Вы говорите. Не сообразил сразу, если честно...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:40

  Flamingo написав:А вот гасили бы с него - не закрыли бы

Ну он как-то без надобности мне совсем - даже открывать не хочется... :roll:

  Flamingo написав:Просто при прямом р2р есть риск, что деньги проведутся попизже.

Теоретически согласен. Но практически они же специально дорабатывали TAS2U чтобы проводка по гашению всегда была оперативной? И по-моему здесь отписывались, что это действительно так...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:00

  Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:07

  mephala написав:
  Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?

Шо за бонус?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?

Шо за бонус?

Для новых клиентов. При размещении депозита «Стабильный» сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев
при размещении депозита в иностранной валюте получайте дополнительно + 0,5% годовых
https://tascombank.ua/content/view/1052 ... g,russian/
В дол получается 5,5% на год. Уже двух родственников привлек.
lel
 
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