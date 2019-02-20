Искатель написав:3. Перекинул немного с карты другого банка через TAS2U... пока не провелось Кстати, я раньше ни разу так не гасил Б5, только СЭПом (что проводилось день в день). Когда ожидать проведение этой суммы? В принципе, если что, могу еще с "Ощадного" добросить, там немного. Интересует именно, как быстро проведется по счету. Может, кто знает?
Сам спросил - сам отвечаю. Провелось в течение часа-полтора (точнее сказать сложно). Т.е. таким образом, выходит, тоже можно оперативно гасить задолженность. Ключевой момент, наверно, что пополнял через сервис ТАСа.
Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
Спасибо за подсказку! До 25-го еще долго, поэтому решил поэкспериментировать. На будущее буду именно так делать, как Вы говорите. Не сообразил сразу, если честно...
Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?
Шо за бонус?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?
Шо за бонус?
Для новых клиентов. При размещении депозита «Стабильный» сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев при размещении депозита в иностранной валюте получайте дополнительно + 0,5% годовых https://tascombank.ua/content/view/1052 ... g,russian/ В дол получается 5,5% на год. Уже двух родственников привлек.