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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2380238123822383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

  Охотник на деньги написав:
  mephala написав:
  Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?


Хотя "Сберегательный счёт" и находится в разделе "Депозиты", но для получения бонуса +0,5% помехой НЕ является, проверено на себе.

Возможно Вы правы,вот пумб и минсвин иного Мнения
никому не верю
sens
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  #<1 ... 2380238123822383
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