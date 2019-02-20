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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43
Охотник на деньги написав: mephala написав: Flamingo написав:
Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.
а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?
Хотя "Сберегательный счёт" и находится в разделе "Депозиты", но для получения бонуса +0,5% помехой НЕ является, проверено на себе.
Возможно Вы правы,вот пумб и минсвин иного Мнения
никому не верю
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