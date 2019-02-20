RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2380238123822383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43

  Охотник на деньги написав:
  mephala написав:
  Flamingo написав:Зачем рисковать. Пополнил ощадный а с него Б5.

а от если есть сбер - то потом депошку с бонусом для нового клиента не открыть?


Хотя "Сберегательный счёт" и находится в разделе "Депозиты", но для получения бонуса +0,5% помехой НЕ является, проверено на себе.

Возможно Вы правы,вот пумб и минсвин иного Мнения
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:А вот гасили бы с него - не закрыли бы

Ну он как-то без надобности мне совсем - даже открывать не хочется... :roll:

Ну тут конечно дело вкуса. К примеру - если бонусы по Б5 или Виике получаете то на нем они могут немного отлежаться до дня гашения кредиток. Ставка кстати как для счета "до восстребования" очень даже ничего. Опять таки снять нал можно напрямую в кассе (да и пополнить тоже). Я на сбере СКВ отлеживаю перед поездкой какое-то время (когда депо в валюте уже закончился а поездка еще не началась).
В общем полезные функции там есть, но если есть в наличии другие аналогичные инструменты, в других банках - то ради только гашения кредитки - согласен - держать смысла конечно нет.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:01

Викенд за свои деньги кешбек какой,такой же как и за кредитные? Где то была информация, не могу найти.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:Викенд за свои деньги кешбек какой,такой же как и за кредитные?

Ні
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27960
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04

novichok viewtopic.php?p=4500644#p4500644
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 24.12.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:46

  Фантом написав:Рано закрывать Тас24. Меня их глючная Тас2ю иногда просто выбешивает.

Согласна - рано, ой как рано. :roll: За 19-е число мужу кб начислили в тас2ю, а мне - национальное индейское жилище, хотя на часах уж 21:45 обидно аднако :)
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2380238123822383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, casper12, melkh, novichok і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14516)
21.02.2019 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.