Охотник на деньги написав:
Хотя "Сберегательный счёт" и находится в разделе "Депозиты", но для получения бонуса +0,5% помехой НЕ является, проверено на себе.
Возможно Вы правы,вот пумб и минсвин иного Мнения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:43
Возможно Вы правы,вот пумб и минсвин иного Мнения
никому не верю
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11
Ну тут конечно дело вкуса. К примеру - если бонусы по Б5 или Виике получаете то на нем они могут немного отлежаться до дня гашения кредиток. Ставка кстати как для счета "до восстребования" очень даже ничего. Опять таки снять нал можно напрямую в кассе (да и пополнить тоже). Я на сбере СКВ отлеживаю перед поездкой какое-то время (когда депо в валюте уже закончился а поездка еще не началась).
В общем полезные функции там есть, но если есть в наличии другие аналогичные инструменты, в других банках - то ради только гашения кредитки - согласен - держать смысла конечно нет.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:01
Викенд за свои деньги кешбек какой,такой же как и за кредитные? Где то была информация, не могу найти.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:03
Re: ТАСКОМБАНК
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04
novichok viewtopic.php?p=4500644#p4500644
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:46
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:15
Re: ТАСКОМБАНК
И не только интернет:
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