Додано: Чет 21 лют, 2019 16:11

Vorlon написав: Flamingo написав: А вот гасили бы с него - не закрыли бы А вот гасили бы с него - не закрыли бы

Ну он как-то без надобности мне совсем - даже открывать не хочется...

Ну он как-то без надобности мне совсем - даже открывать не хочется...

Ну тут конечно дело вкуса. К примеру - если бонусы по Б5 или Виике получаете то на нем они могут немного отлежаться до дня гашения кредиток. Ставка кстати как для счета "до восстребования" очень даже ничего. Опять таки снять нал можно напрямую в кассе (да и пополнить тоже). Я на сбере СКВ отлеживаю перед поездкой какое-то время (когда депо в валюте уже закончился а поездка еще не началась).В общем полезные функции там есть, но если есть в наличии другие аналогичные инструменты, в других банках - то ради только гашения кредитки - согласен - держать смысла конечно нет.