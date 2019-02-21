Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:04

Списується, якщо укладено договір страхування, який є діючим на момент списання плати

Народ, алярм! Подскажите, как грамотно отморозить менеджера со страховкой? Жена пошла за Пудрой, а ей заряжают, что страховка обязательна. И отказались выдавать карту без неё. В тарифах прямо не сказано, что это обязательно.Вот что написано в тарифах Пудры. Или я что-то упускаю и с каких-то пор у ТАСа нельзя отказаться от страховки?Просто она была в этом же отделении у этого же менеджера месяц назад и тогда ей почти оформили карту и сказали, что можно отказаться от страховки. Но система не пропустила паспорт из-за 25 лет и фотки. Сейчас же этот же менеджер говорит совсем другое, мол "условия изменились". Подскажите, это я дурак или менеджер офигевший?)))