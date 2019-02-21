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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:02
del
Востаннє редагувалось Ivanhoe в П'ят 22 лют, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:04
Народ, алярм! Подскажите, как грамотно отморозить менеджера со страховкой? Жена пошла за Пудрой, а ей заряжают, что страховка обязательна. И отказались выдавать карту без неё. В тарифах прямо не сказано, что это обязательно.
Вот что написано в тарифах Пудры. Или я что-то упускаю и с каких-то пор у ТАСа нельзя отказаться от страховки?
Просто она была в этом же отделении у этого же менеджера месяц назад и тогда ей почти оформили карту и сказали, что можно отказаться от страховки. Но система не пропустила паспорт из-за 25 лет и фотки. Сейчас же этот же менеджер говорит совсем другое, мол "условия изменились". Подскажите, это я дурак или менеджер офигевший?)))
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
Второе.
п.4.ст.20 ЗУ "Про споживче кредитування": Кредитодавцю забороняється пов’язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.
Можете с покерфейсом оформить страховку, получить карту, а потом хоть сразу же расторгнуть договор страховки.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:19
Ок, а как это сделать, если менеджер деревянная? Вот прямо сразу же расторгнуть договор? Не дадут же ж)
Тут на лицо, что месяц назад она была ещё неопытной, а теперь прохавала, что без страховки ей бонус не дадут и творит вот такое. Интересует реальный опыт как съехать с этого, потому что это наглость, на мой взгляд.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:27
Re: ТАСКОМБАНК
-А) просим девушку распечатать тарифы и показать где там обязательная страховка
-Б) берёте листик бумаги и пишите на два адреса один им другой на институтскую
(ФИО, адрес контактный тел
"прошу сообщить мне может ли банк требовать заключение страхового договора при оформлении кредитной карты.
приложение тарифы ."
дата подпись)
-В) 1 копию отдаёте девушке/
-Г) 2 копию в конверт и в почтовый ящик
иногда ждёте где-то 15 дней/ иногда всё решается сразу и на месте - т.е без пункта "Г"
З.Ы.
нужно вместе с женой ходить
З.Ы. З,Ы,
ещё можно просто забить - ну не хотят они нормально выдавать карту - можно просто или не пользоваться или пойти в другой банк
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:43
Re: ТАСКОМБАНК
Дело в том что заключенный договор страхования скорее всего уже придется расторгать заявлением в страховую. Ведь договор страхования вы заключаете не с банком (сотрудник банка действует по доверенности). На расторжение по любэ уйдет какое-то время и первый платеж по страховке придется таки заплатить. Поэтому не соглашайтесь ни на какие страхования - как вам тут уже насоветовали
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:45
Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться. А тут такое. Толку от того, что я с женой пойду? Мне они тоже самое скажут. Жена написала уже вопрос на сайте им, на горячку не дозвонилась. Подождём ответа. Не будет - пойду второй раз с ней. Не прокатит - пойдём в другое отделение.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:46
Так а как заставить тогда карту выдать, если она упёрлась и ни в какую, хотя месяц назад сказала, что можно прям сразу от страховки отказаться?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:48
1. Можно позвать начальника и с ним решить
2. Можно при сотрудниках звонить на горячку и составлять жалобу на "обязательную" страховку
3. Можно попросить договор страхования, и показать им там шапку "договор ДОБРОВОЛЬНОГО страхования".
4. Можно привлекать привлекать местного представителя, НБУ, и другие контролирующие органы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:54
Возврат товара по карте "Б5" совершённый в феврале погашает задолженность льготного периода за январь, как это отображено в TAS2U или возможны варианты?
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