RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2382238323842385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:27

  Вкладчик1234 написав:1. Можно позвать начальника и с ним решить
2. Можно при сотрудниках звонить на горячку и составлять жалобу на "обязательную" страховку
3. Можно попросить договор страхования, и показать им там шапку "договор ДОБРОВОЛЬНОГО страхования".
4. Можно привлекать привлекать местного представителя, НБУ, и другие контролирующие органы

На жаль, це все тільки теорія.
Я вже казав, що менеджер просто розірвав вже підпісані на оформлення Б5 документи, коли я відмовився підписувати страховку. Вони просто посилають клієнтів нах "прямим текстом". :evil:
Prestol
 
Повідомлень: 42
З нами з: 09.02.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:36

Господа! На мордокниге в группе тас2ю затронута тема переноса текущих счетов (в тас24 для сэп платежей с текущего нынче тариф 2 грн/платёж) из тас24 в тас2ю... и при невозможности это сделать в качестве сатисфакции предлагается банку изменить тарифы для карт в части для сэп на аналогичный тас24... сейчас в тас2ю сэп с карты стоит 0,5%(мин 5 грн) от суммы... кто зарегистрирован - просьба поддержать...
Карамболь
 
Повідомлень: 469
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43

[quote="4590231:Shustoff"]Народ, алярм! Подскажите, как грамотно отморозить менеджера со страховкой?
По В5 личный опыт. Получал пару лет назад. Про страховку - тоже что-то про 100% необходимость. Сошлись на том,что страховку оформляем,списание средств - до 5 числа следующего месяца. Вот до 5 надо подойти и расторгнуть её. Что я и сделал.
THB
 
Повідомлень: 654
З нами з: 22.07.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:55

  Shustoff написав:Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться. А тут такое. Толку от того, что я с женой пойду? Мне они тоже самое скажут. Жена написала уже вопрос на сайте им, на горячку не дозвонилась. Подождём ответа. Не будет - пойду второй раз с ней. Не прокатит - пойдём в другое отделение.


ещё раз делаете пункт Б там всего 15 слов 2 конверта и 2 марки = 12 грн. в течение 15 дней получите от банки и НБУ писменный ответ... но карту скорей всего оформят Вам уже через дней пять... главное оставить контактный телефон
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 21.04.11
Подякував: 376 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:02

  Shustoff написав:Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться.


не понимаю этого ажиотажа вокруг пудры - какаято "пудра-дудра" ещё и на выбранные категории - у симы 5% на всё)))
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 21.04.11
Подякував: 376 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:07

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:у симы 5% на всё)))


Симма - дорогою циною.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 23.11.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:13

  Goodman написав:
  uaprofi написав:у симы 5% на всё)))


Симма - дорогою циною.

Що за сіма? :roll:
Prestol
 
Повідомлень: 42
З нами з: 09.02.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:18

Prestol Поиском по форуму search.php?keywords=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
lel
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 10.12.13
Подякував: 884 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:33

  uaprofi написав:
  Shustoff написав:Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться.


не понимаю этого ажиотажа вокруг пудры - какаято "пудра-дудра" ещё и на выбранные категории - у симы 5% на всё)))

Ну далеко не на всё :(((. Минус билеты (автобус, поезд), магазины электроники, коммуналь, услуги почты и много других более мелких категорий по которым платят 0.5%.
Но в чем безусловное преимущество Пудры перед Симиной платиной - так это то что по магазинам одежды и парфюмерии 5% чистыми ЗА КРЕДИТНЫЕ с честным грейсом до 55 дней. Так что считаю что в хозяйстве Пудра тоже быть должна. По крайней мере у моей жены уже 3 Платины от Симы но и Пудру она тоже оформила ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2382238323842385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, imlex, J, kostya77, valya, WachtAmRhein і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.