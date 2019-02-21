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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:27
Вкладчик1234 написав:
1. Можно позвать начальника и с ним решить
2. Можно при сотрудниках звонить на горячку и составлять жалобу на "обязательную" страховку
3. Можно попросить договор страхования, и показать им там шапку "договор ДОБРОВОЛЬНОГО страхования".
4. Можно привлекать привлекать местного представителя, НБУ, и другие контролирующие органы
На жаль, це все тільки теорія.
Я вже казав, що менеджер просто розірвав вже підпісані на оформлення Б5 документи, коли я відмовився підписувати страховку. Вони просто посилають клієнтів нах "прямим текстом".
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Prestol
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:36
Господа! На мордокниге в группе тас2ю затронута тема переноса текущих счетов (в тас24 для сэп платежей с текущего нынче тариф 2 грн/платёж) из тас24 в тас2ю... и при невозможности это сделать в качестве сатисфакции предлагается банку изменить тарифы для карт в части для сэп на аналогичный тас24... сейчас в тас2ю сэп с карты стоит 0,5%(мин 5 грн) от суммы... кто зарегистрирован - просьба поддержать...
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Карамболь
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:43
[quote="4590231:Shustoff"]Народ, алярм! Подскажите, как грамотно отморозить менеджера со страховкой?
По В5 личный опыт. Получал пару лет назад. Про страховку - тоже что-то про 100% необходимость. Сошлись на том,что страховку оформляем,списание средств - до 5 числа следующего месяца. Вот до 5 надо подойти и расторгнуть её. Что я и сделал.
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THB
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:55
Shustoff написав:
Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться. А тут такое. Толку от того, что я с женой пойду? Мне они тоже самое скажут. Жена написала уже вопрос на сайте им, на горячку не дозвонилась. Подождём ответа. Не будет - пойду второй раз с ней. Не прокатит - пойдём в другое отделение.
ещё раз делаете пункт Б
там всего 15 слов 2 конверта и 2 марки = 12 грн. в течение 15 дней получите от банки и НБУ писменный ответ... но карту скорей всего оформят Вам уже через дней пять... главное оставить контактный телефон
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uaprofi
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:02
Shustoff написав:
Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться.
не понимаю этого ажиотажа вокруг пудры - какаято "пудра-дудра" ещё и на выбранные категории - у симы 5% на всё)))
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uaprofi
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:07
uaprofi написав:
у симы 5% на всё)))
Симма - дорогою циною.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:13
Goodman написав: uaprofi написав:
у симы 5% на всё)))
Симма - дорогою циною.
Що за сіма?
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Prestol
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:18
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lel
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:33
uaprofi написав: Shustoff написав:
Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться.
не понимаю этого ажиотажа вокруг пудры - какаято "пудра-дудра" ещё и на выбранные категории - у симы 5% на всё)))
Ну далеко не на всё
((. Минус билеты (автобус, поезд), магазины электроники, коммуналь, услуги почты и много других более мелких категорий по которым платят 0.5%.
Но в чем безусловное преимущество Пудры перед Симиной платиной - так это то что по магазинам одежды и парфюмерии 5% чистыми ЗА КРЕДИТНЫЕ с честным грейсом до 55 дней. Так что считаю что в хозяйстве Пудра тоже быть должна. По крайней мере у моей жены уже 3 Платины от Симы но и Пудру она тоже оформила
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Flamingo
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