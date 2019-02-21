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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:48
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:08
хочу поиграться с валютой. какую лучше карту оформить, плативку в валюте или викенд за 365 грн?
сотрудники банка настоятельно рекомендуют викенд, мол она лучше, удобнее и т.п.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36
А не может, этот манагер, если с ним ругаться, повлиять на кредит.лимит в дальнейшем? Чтоб не оказалось, без страховки, но и без кред.лимита?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36
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Я лично всегда, в подобных случаях, пишу жалобы на имя предправления, заставляю их регисрационный номер присваивать и дать мне копию. В нацбанк тоже полезно будет.
Не хотите бороться с произволом - пробуйте в другом отделении оформить.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:49
Наверно может. Что он заполняет - неизвестно. Оформлял новую Плативку- дали новый опросник, а там ничего про имущество, машину, вклады, доход до 3000грн. Переписывали заново. Может поэтому дали лимит 1000грн. У меня в отделении точно не заинтересованы ни в чем. Ни в депозитах, ни в картах.
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