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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2383238423852386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:48

  Prestol написав:
  Flamingo написав: но и Пудру она тоже оформила ;)

Зі страховкою? 8)

без
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:08

хочу поиграться с валютой. какую лучше карту оформить, плативку в валюте или викенд за 365 грн?
сотрудники банка настоятельно рекомендуют викенд, мол она лучше, удобнее и т.п.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36

А не может, этот манагер, если с ним ругаться, повлиять на кредит.лимит в дальнейшем? Чтоб не оказалось, без страховки, но и без кред.лимита?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36

  Shustoff написав:Так фишка именно в Пудре. Для жены она очень удобна была бы. Здесь вся ветка пишет, что от страховки можно отказаться.
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Я лично всегда, в подобных случаях, пишу жалобы на имя предправления, заставляю их регисрационный номер присваивать и дать мне копию. В нацбанк тоже полезно будет.
Не хотите бороться с произволом - пробуйте в другом отделении оформить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:49

  mihasik написав:А не может, этот манагер, если с ним ругаться, повлиять на кредит.лимит в дальнейшем? Чтоб не оказалось, без страховки, но и без кред.лимита?

Наверно может. Что он заполняет - неизвестно. Оформлял новую Плативку- дали новый опросник, а там ничего про имущество, машину, вклады, доход до 3000грн. Переписывали заново. Может поэтому дали лимит 1000грн. У меня в отделении точно не заинтересованы ни в чем. Ни в депозитах, ни в картах.
lel
 
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