Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:44

demichh написав: В нацбанк тоже полезно будет. В нацбанк тоже полезно будет.

Бесполезно. "Проблемы индейцев шерифа не е..."Вы наверное мало писали в НБУ. Я же с подобным сталкивался и неоднократно. В лучшем случае вы получите отписку, что НБУ не вмешивается в договорные отношения банков и клиентов, поэтому если вы считаете что Ваши права нарушены - обращайтесь в суд. Наш НБУ уже давно витает в иных мирах, запудривая мозги общественности всевозможными бредовыми словосочетаниями на манер "запуск нового операційного дизайну монетарної політики". А по сути не хило сидит на ЗВР, получая очень не слабые на них % позволяющие руководству ничего не делать, назначая себе отличные зарплаты. Ведь экономия вследствии сокращения огромного количества сотрудников в регионах - позволяет. А именно регионы были отвественны за порядок на местах. Так что НБУ теперь уж точно не до страховок к Пудре.