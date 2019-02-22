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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:48
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:08
хочу поиграться с валютой. какую лучше карту оформить, плативку в валюте или викенд за 365 грн?
сотрудники банка настоятельно рекомендуют викенд, мол она лучше, удобнее и т.п.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36
А не может, этот манагер, если с ним ругаться, повлиять на кредит.лимит в дальнейшем? Чтоб не оказалось, без страховки, но и без кред.лимита?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:36
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Я лично всегда, в подобных случаях, пишу жалобы на имя предправления, заставляю их регисрационный номер присваивать и дать мне копию. В нацбанк тоже полезно будет.
Не хотите бороться с произволом - пробуйте в другом отделении оформить.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:49
Наверно может. Что он заполняет - неизвестно. Оформлял новую Плативку- дали новый опросник, а там ничего про имущество, машину, вклады, доход до 3000грн. Переписывали заново. Может поэтому дали лимит 1000грн. У меня в отделении точно не заинтересованы ни в чем. Ни в депозитах, ни в картах.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:44
Re: ТАСКОМБАНК
Бесполезно. "Проблемы индейцев шерифа не е..."
Вы наверное мало писали в НБУ. Я же с подобным сталкивался и неоднократно. В лучшем случае вы получите отписку, что НБУ не вмешивается в договорные отношения банков и клиентов, поэтому если вы считаете что Ваши права нарушены - обращайтесь в суд. Наш НБУ уже давно витает в иных мирах, запудривая мозги общественности всевозможными бредовыми словосочетаниями на манер "запуск нового операційного дизайну монетарної політики". А по сути не хило сидит на ЗВР, получая очень не слабые на них % позволяющие руководству ничего не делать, назначая себе отличные зарплаты. Ведь экономия вследствии сокращения огромного количества сотрудников в регионах - позволяет. А именно регионы были отвественны за порядок на местах. Так что НБУ теперь уж точно не до страховок к Пудре.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:50
Re: ТАСКОМБАНК
Насколько я понял, то Пудра аналог В5 и вот по В5 можно было отказаться от страховки после подписания договора страховки путем звонка на горячую линию. Разве с Пудрой не так?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:12
Re: ТАСКОМБАНК
По Б5 і страховці. Нещодавно оформлював, сказали, що тепер впарювати страховку - це нова політика банку. Я, наприклад, відмовився через це розміщувати у банку депозит і скорочу з ним стосунки до "свинорильства". Скарга на "гарячку" по страховці нічого не дала, так ніхто і не передзвонив. Банк за 20 гривень вирішив вбити свою репутацію і скотитися до гов**банка.
P.S. Тепер тереблю саму страхову, але туди досі не передали договір з банку)
Додано: Суб 23 лют, 2019 02:08
значит это судьба ... может тогда так и нужно )))
блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.
там же б5 вроде можно через тас2ю заказать!?
на крайняк взять просто плативку платинум - 150 гр за три года (отношение к Вам улучшится моментально) - там тоже кешбек на всё 1% чистыми
и взять б5 без кредитного лимита (она же бесплатная)
поюзать немного плативку - через неделю сами позвонят с предложением установить лимит
Додано: Суб 23 лют, 2019 03:58
Re: ТАСКОМБАНК
Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки!
Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.
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