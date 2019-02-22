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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2384238523862387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:12

  Prestol написав:
  uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.

Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! :twisted:
Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.

Как показала практика,никто Вам ничего не напишет,могут предложить Вам задокументировать опять же Ваше видения процесса,и через 30 дней получите звонок с КЦ с уточнением куда выслать ответ . Про НБУ - сущая правда ,со времен банка Даниэль и Таврика этот госорган нужен как вариатор для зарабатывания толстосумами на обмене валют
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:25

  Prestol написав:
  uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.

Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! :twisted:
Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.


Клиентов не хотят 2.
Стараховку не правивали мне, но из 2 попыток получить кредитный лимит - успешной не одной. + после перевыпуска карты заблокировали аккаунт в тастую, 5 день уже лежит у них заявка на разблокировку, а он заблоченный по прежднему.
Igor3777
 
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  #<1 ... 2384238523862387
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