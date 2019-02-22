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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2384238523862387 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3.1 5 149 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 26 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 28 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 42 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 17% 25 Всього голосів : 149 Додано: Суб 23 лют, 2019 08:12 Prestol написав: uaprofi написав: блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю. блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.

Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки!

Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості. Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки!Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.

Как показала практика,никто Вам ничего не напишет,могут предложить Вам задокументировать опять же Ваше видения процесса,и через 30 дней получите звонок с КЦ с уточнением куда выслать ответ . Про НБУ - сущая правда ,со времен банка Даниэль и Таврика этот госорган нужен как вариатор для зарабатывания толстосумами на обмене валют Как показала практика,никто Вам ничего не напишет,могут предложить Вам задокументировать опять же Ваше видения процесса,и через 30 дней получите звонок с КЦ с уточнением куда выслать ответ . Про НБУ - сущая правда ,со времен банка Даниэль и Таврика этот госорган нужен как вариатор для зарабатывания толстосумами на обмене валют никому не верю sens

Повідомлень: 11365 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 09:25 Prestol написав: uaprofi написав: блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю. блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.

Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки!

Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості. Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки!Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.



Клиентов не хотят 2.

Стараховку не правивали мне, но из 2 попыток получить кредитный лимит - успешной не одной. + после перевыпуска карты заблокировали аккаунт в тастую, 5 день уже лежит у них заявка на разблокировку, а он заблоченный по прежднему. Клиентов не хотят 2.Стараховку не правивали мне, но из 2 попыток получить кредитный лимит - успешной не одной. + после перевыпуска карты заблокировали аккаунт в тастую, 5 день уже лежит у них заявка на разблокировку, а он заблоченный по прежднему. Igor3777 Повідомлень: 42 З нами з: 06.01.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2384238523862387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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