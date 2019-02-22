uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.
Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.
Как показала практика,никто Вам ничего не напишет,могут предложить Вам задокументировать опять же Ваше видения процесса,и через 30 дней получите звонок с КЦ с уточнением куда выслать ответ . Про НБУ - сущая правда ,со времен банка Даниэль и Таврика этот госорган нужен как вариатор для зарабатывания толстосумами на обмене валют
uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.
Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.
Клиентов не хотят 2. Стараховку не правивали мне, но из 2 попыток получить кредитный лимит - успешной не одной. + после перевыпуска карты заблокировали аккаунт в тастую, 5 день уже лежит у них заявка на разблокировку, а он заблоченный по прежднему.