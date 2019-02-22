uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.
Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.
Как показала практика,никто Вам ничего не напишет,могут предложить Вам задокументировать опять же Ваше видения процесса,и через 30 дней получите звонок с КЦ с уточнением куда выслать ответ . Про НБУ - сущая правда ,со времен банка Даниэль и Таврика этот госорган нужен как вариатор для зарабатывания толстосумами на обмене валют
uaprofi написав:блин, народ, эта тема со страховкой возникает каждую неделю или уже дважды в неделю.
Та не хочуть клієнтів - пішли вони лісом, комуняки! Треба було від начальника відділення письмову відмову у наданні послуг (оформленні картки) витребувати. Жаль, не спало на думку тоді. Чисто по форумах розкидати задля цікавості.
Клиентов не хотят 2. Стараховку не правивали мне, но из 2 попыток получить кредитный лимит - успешной не одной. + после перевыпуска карты заблокировали аккаунт в тастую, 5 день уже лежит у них заявка на разблокировку, а он заблоченный по прежднему.
я когда оформлял Б5 тоже навязали страховку, позвал начальника отделения, она подтвердила, что без страховки карту не откроют и сказала, что отказаться от страховки я смогу через 30 дней, не раньше. Я согласился, забрал карту, через 30 мин зашел в другое отделение с просьбой закрыть страховку, любезно приняли заявление и поинтересовались, почему я не отказался от неё при выдаче карты, я объяснил, менеджер ничего не ответила только улыбнулась...
Hack-Stock написав:я когда оформлял Б5 тоже навязали страховку, позвал начальника отделения, она подтвердила, что без страховки карту не откроют и сказала, что отказаться от страховки я смогу через 30 дней, не раньше. Я согласился, забрал карту, через 30 мин зашел в другое отделение с просьбой закрыть страховку, любезно приняли заявление и поинтересовались, почему я не отказался от неё при выдаче карты, я объяснил, менеджер ничего не ответила только улыбнулась...
А может давайте, каждый напишет адрес и номер отделения, в котором ему навязывали страховку, ну что б люди знали куда ходить/не ходить ? Ну и здесь же есть представитель банка, пусть обращают внимание, на хитросделанных своих сотрудников !
Shustoff Жена оформляла пудру в первых числах февраля. Я писал об этом в теме ранее. Была ситуация со страховкой и менеджер сказала, что с начала месяца изменился порядок и без страховки оформить не получится, но отказаться от страховки можно впоследствии - а конкретно после активации карты и назначения кредитного лимита.
Жена спросила можно ли написать заявление на отказ от страховки завтрашним числом потому что страховка в планы как бы не входит вообще. На это получила ответ, то НЕЛЬЗЯ, т.к. заявление печатается из автоматизированной банковской системы, где эта возможность просто недоступна оператору до активации карты.
Через день или два жена заехала в отделение когда уже получила кредитный лимит и отказалась от страховки. В тот момент это уже произошло быстро и без промедлений: заявление, напечатали-подписали, в тот же момент действие страховки отменено.