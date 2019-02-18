Додано: Суб 23 лют, 2019 10:30

Shustoff

Жена оформляла пудру в первых числах февраля. Я писал об этом в теме ранее. Была ситуация со страховкой и менеджер сказала, что с начала месяца изменился порядок и без страховки оформить не получится, но отказаться от страховки можно впоследствии - а конкретно после активации карты и назначения кредитного лимита.



Жена спросила можно ли написать заявление на отказ от страховки завтрашним числом потому что страховка в планы как бы не входит вообще. На это получила ответ, то НЕЛЬЗЯ, т.к. заявление печатается из автоматизированной банковской системы, где эта возможность просто недоступна оператору до активации карты.



Через день или два жена заехала в отделение когда уже получила кредитный лимит и отказалась от страховки. В тот момент это уже произошло быстро и без промедлений: заявление, напечатали-подписали, в тот же момент действие страховки отменено.