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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2385238623872388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 149
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
26
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
25
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:28

Re: ТАСКОМБАНК

Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:30

  t-step написав:Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?

В ТАС2Ю пополнить Виику-дебетку, через 10..15мин через зелёную пимпу погасить задолженость по Виике-кредитке. Только нуна понимать, шо погасить мона тока если есть/уже провелась задолженность по кредитке, она ж может быть еще и в блоке. Текущая задолженность/остаток отображаются в ТАС2Ю для каждого счета Виики
Востаннє редагувалось clientage в Суб 23 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33

Офоомляйте пудру, со всем соглашаясь.
А как дойдет дело до подписания договора страхования, отложите его в сторону.
Начнут вякать, им сразу предложите изучить их профильный ЗУ "О банках и ...":

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом.

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в Суб 23 лют, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33

  guntherhouse777 написав:Офоомляйте пудру, со всем соглашаясь.
А как дойдет дело до подписания договора страхования, отложите его в сторону.
Начнут вякать, им сразу предложите изучить из профильный ЗУ "О банках и ...":

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом.

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

А дальше менагер просто рвет уже подписаный договор - 1час сидения коту под хвост, а вы без пудры :(
Мне отето viewtopic.php?p=4590714#p4590714 понравилось
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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