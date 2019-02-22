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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:28
Re: ТАСКОМБАНК
Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:30
В ТАС2Ю пополнить Виику-дебетку, через 10..15мин через зелёную пимпу погасить задолженость по Виике-кредитке. Только нуна понимать, шо погасить мона тока если есть/уже провелась задолженность по кредитке, она ж может быть еще и в блоке. Текущая задолженность/остаток отображаются в ТАС2Ю для каждого счета Виики
Востаннє редагувалось clientage в Суб 23 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33
Офоомляйте пудру, со всем соглашаясь.
А как дойдет дело до подписания договора страхования, отложите его в сторону.
Начнут вякать, им сразу предложите изучить их профильный ЗУ "О банках и ...":
Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в Суб 23 лют, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33
А дальше менагер просто рвет уже подписаный договор - 1час сидения коту под хвост, а вы без пудры
Мне отето viewtopic.php?p=4590714#p4590714 понравилось
... делайте хоть что-нибудь!
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