|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:28
Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:30
t-step написав:
Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
В ТАС2Ю пополнить Виику-дебетку, через 10..15мин через зелёную пимпу погасить задолженость по Виике-кредитке. Только нуна понимать, шо погасить мона тока если есть/уже провелась задолженность по кредитке, она ж может быть еще и в блоке. Текущая задолженность/остаток отображаются в ТАС2Ю для каждого счета Виики
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 23 лют, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27467
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2202 раз.
- Подякували: 3172 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33
Офоомляйте пудру, со всем соглашаясь.
А как дойдет дело до подписания договора страхования, отложите его в сторону.
Начнут вякать, им сразу предложите изучить их профильный ЗУ "О банках и ...":
Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Востаннє редагувалось guntherhouse777
в Суб 23 лют, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3813
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:33
guntherhouse777 написав:
Офоомляйте пудру, со всем соглашаясь.
А как дойдет дело до подписания договора страхования, отложите его в сторону.
Начнут вякать, им сразу предложите изучить из профильный ЗУ "О банках и ...":
Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
А дальше менагер просто рвет уже подписаный договор - 1час сидения коту под хвост, а вы без пудры
Мне отето viewtopic.php?p=4590714#p4590714
понравилось
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27467
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2202 раз.
- Подякували: 3172 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:26
clientage написав: t-step написав:
Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
В ТАС2Ю пополнить Виику-дебетку, через 10..15мин через зелёную пимпу погасить задолженость по Виике-кредитке. Только нуна понимать, шо погасить мона тока если есть/уже провелась задолженность по кредитке, она ж может быть еще и в блоке. Текущая задолженность/остаток отображаются в ТАС2Ю для каждого счета Виики
Зеленої пімпочки немає, операції цієї п'ятниці очевидно ще в блоці...є вихід?
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:27
t-step написав: clientage написав: t-step написав:
Хтось підкаже,як зараз, саме у ВИХІДНІ , поповнити гривневий кредитний ліміт по WC,якщо Ощадного немає?
В ТАС2Ю пополнить Виику-дебетку, через 10..15мин через зелёную пимпу погасить задолженость по Виике-кредитке. Только нуна понимать, шо погасить мона тока если есть/уже провелась задолженность по кредитке, она ж может быть еще и в блоке. Текущая задолженность/остаток отображаются в ТАС2Ю для каждого счета Виики
Зеленої пімпочки немає, операції цієї п'ятниці очевидно ще в блоці...є вихід?
Нема, нуна ждать пимпочку
Но за инет будет КБ2% и за свои
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27467
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2202 раз.
- Подякували: 3172 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:35
Flamingo написав:
Просто при прямом р2р есть риск, что деньги проведутся попизже.
Вчера в районе обеда погасил обе кредитки с привязанной карты в TAS2U. В течение часа всё провелось, доступный остаток увеличился почти сразу на Б5, немного позднее на WC (но СМС о гашении долга - сразу).
Таким образом использовать другие способы гашения с промежуточными "остановками", а также ТАС24 более неактуально!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6505
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:50
Flamingo
Как бы да. Но в моём случае - гашение в предпоследний рабочий день, поэтому я спокоен
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6505
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:04
Igor3777 написав: Hack-Stock написав:
я когда оформлял Б5 тоже навязали страховку, позвал начальника отделения, она подтвердила, что без страховки карту не откроют и сказала, что отказаться от страховки я смогу через 30 дней, не раньше. Я согласился, забрал карту, через 30 мин зашел в другое отделение с просьбой закрыть страховку, любезно приняли заявление и поинтересовались, почему я не отказался от неё при выдаче карты, я объяснил, менеджер ничего не ответила только улыбнулась...
А может давайте, каждый напишет адрес и номер отделения, в котором ему навязывали страховку, ну что б люди знали куда ходить/не ходить ?
Ну и здесь же есть представитель банка, пусть обращают внимание, на хитросделанных своих сотрудников !
г. Днепр
Оформлял в отделении на Европейской 10А, отказывался в отделении на Яворницкого, 105
В январе мама оформляла пудру на Яворницкого, страховку даже не предлагали
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|