Додано: Сер 24 кві, 2019 17:04

aseteen написав: Добрый день

Вчера 22.04.2019 в ТАС2Ю:

...

Решил подождать до утра. Утром глянул в ТАС2Ю "и ахнул".

Добрый деньВчера 22.04.2019 в ТАС2Ю:...Решил подождать до утра. Утром глянул в ТАС2Ю "и ахнул".

ОФПРЕДУ ТАСКОМБАНКА

У меня тоже веселая ситуация с этим ТАС2ЮЕсть Weekend и кредитная линия привязанная к ней.15.04.2019 на карте былоличные средства: что-то около 5.500+использовано кредита 4.282Пытаюсь в этот день погасить задолженность за счет личных средств1) как обычно, говорю погасить кредит с Weekend 4.282 грн - получаю ошибку2) думаю, ок, дело в лимите, перевожу 4.000 - получаю ошибкуЧерез какое-то время вижу три проведенных списанияпогашення заборгованности 214погашення заборгованности 4.068 (214+4.068 = 4.282)погашення заборгованности 2.905Итого:1) я без личных средств (пропали 1200)2) не понятно откуда взяли вторую заборгованность (2.905) и за счет чего ее погасили (допустим 1.200 моих, а остальное у кого отобрали вообще не понятно).Ок, ошибка так ошибка. Не первая и не последняя.Проблема в том, что я уже несколько раз звонил на горячку и мне просто говорят:- да, ваше заявление принято, отметим что-бы ускорили- да прошло уже 4, 8... дней, ждите наверное скоро, еще раз отметим что-бы ускорили- нет, мы не знаем когда оно будет рассмотрено- нет, не знаем сроки согластно регламента, наверняка 30 дней, ждитеНу что за бардак? Камон, я реально должен ждать 30 дней пока вы исправите свою собственную ошибку и вернете мне мои средства?