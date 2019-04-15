RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2591259225932594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:11

Re: ТАСКОМБАНК

Правильный выход с таса по безналу - с вики через тас2ю по р2р порциями (теперь до 14999), верно?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 14.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:17

Re: ТАСКОМБАНК

Можно ли подвязать в ТАС2У чужую валютную карту и перебросить в ТАС на валютные Ощад или В5 ?
reef
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 28.08.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:24

  reef написав:Можно ли подвязать в ТАС2У чужую валютную карту и перебросить в ТАС на валютные Ощад или В5 ?

Подвязать скорее всего можно. Перебросить валюту - нет. При пополнении валютного Ощада карты чужих банков просто не видны
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1908
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:26

  Ferlakur написав:Правильный выход с таса по безналу - с вики через тас2ю по р2р порциями (теперь до 14999), верно?

Неправильний. Через тас2ю з вікі буде комісс на п2п.
Кочевник
 
Повідомлень: 737
З нами з: 16.02.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:40

  Кочевник написав:
  Ferlakur написав:Правильный выход с таса по безналу - с вики через тас2ю по р2р порциями (теперь до 14999), верно?

Неправильний. Через тас2ю з вікі буде комісс на п2п.

Не будет. Проверено. И согласно тарифам, без комиссии.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 14.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:42

Возвращали мне неуспешный платеж в тас2У с 09.11-11.03
demichh
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 09.12.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:04

  aseteen написав:Добрый день
Вчера 22.04.2019 в ТАС2Ю:
...
Решил подождать до утра. Утром глянул в ТАС2Ю "и ахнул".


ОФПРЕДУ ТАСКОМБАНКА

У меня тоже веселая ситуация с этим ТАС2Ю

Есть Weekend и кредитная линия привязанная к ней.
15.04.2019 на карте было
личные средства: что-то около 5.500+
использовано кредита 4.282
Пытаюсь в этот день погасить задолженность за счет личных средств
1) как обычно, говорю погасить кредит с Weekend 4.282 грн - получаю ошибку
2) думаю, ок, дело в лимите, перевожу 4.000 - получаю ошибку

Через какое-то время вижу три проведенных списания
погашення заборгованности 214
погашення заборгованности 4.068 (214+4.068 = 4.282)
погашення заборгованности 2.905

Итого:
1) я без личных средств (пропали 1200)
2) не понятно откуда взяли вторую заборгованность (2.905) и за счет чего ее погасили (допустим 1.200 моих, а остальное у кого отобрали вообще не понятно).

Ок, ошибка так ошибка. Не первая и не последняя.

Проблема в том, что я уже несколько раз звонил на горячку и мне просто говорят:
- да, ваше заявление принято, отметим что-бы ускорили
- да прошло уже 4, 8... дней, ждите наверное скоро, еще раз отметим что-бы ускорили
- нет, мы не знаем когда оно будет рассмотрено
- нет, не знаем сроки согластно регламента, наверняка 30 дней, ждите

Ну что за бардак? Камон, я реально должен ждать 30 дней пока вы исправите свою собственную ошибку и вернете мне мои средства?
ulisse
 
Повідомлень: 13
З нами з: 07.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2591259225932594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.