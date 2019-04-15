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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:11
Re: ТАСКОМБАНК
Правильный выход с таса по безналу - с вики через тас2ю по р2р порциями (теперь до 14999), верно?
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:17
Re: ТАСКОМБАНК
Можно ли подвязать в ТАС2У чужую валютную карту и перебросить в ТАС на валютные Ощад или В5 ?
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:24
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:26
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:40
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:04
ОФПРЕДУ ТАСКОМБАНКА
У меня тоже веселая ситуация с этим ТАС2Ю
Есть Weekend и кредитная линия привязанная к ней.
15.04.2019 на карте было
личные средства: что-то около 5.500+
использовано кредита 4.282
Пытаюсь в этот день погасить задолженность за счет личных средств
1) как обычно, говорю погасить кредит с Weekend 4.282 грн - получаю ошибку
2) думаю, ок, дело в лимите, перевожу 4.000 - получаю ошибку
Через какое-то время вижу три проведенных списания
погашення заборгованности 214
погашення заборгованности 4.068 (214+4.068 = 4.282)
погашення заборгованности 2.905
Итого:
1) я без личных средств (пропали 1200)
2) не понятно откуда взяли вторую заборгованность (2.905) и за счет чего ее погасили (допустим 1.200 моих, а остальное у кого отобрали вообще не понятно).
Ок, ошибка так ошибка. Не первая и не последняя.
Проблема в том, что я уже несколько раз звонил на горячку и мне просто говорят:
- да, ваше заявление принято, отметим что-бы ускорили
- да прошло уже 4, 8... дней, ждите наверное скоро, еще раз отметим что-бы ускорили
- нет, мы не знаем когда оно будет рассмотрено
- нет, не знаем сроки согластно регламента, наверняка 30 дней, ждите
Ну что за бардак? Камон, я реально должен ждать 30 дней пока вы исправите свою собственную ошибку и вернете мне мои средства?
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