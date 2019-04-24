Так TAS2U і замовили, як заміну, повелися на обіцянки Каповея.Кочевник написав:Що заважало замовити в нормальних розробників, а не в цих "ірландців"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:51
Re: ТАСКОМБАНК
Так TAS2U і замовили, як заміну, повелися на обіцянки Каповея.
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:53
Re: ТАСКОМБАНК
Каповей і є "ірландцями". Але в них в кейсі такі банки, що мені стрьомно було в них щось замовляти. Так само, як Форвард накосячів при переїзді. Хоча Форварду слід подякувати, не дуже швидко, але відверті косяки пофіксив.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:23
Так і ці пофіксять колись, але у процесі зіллють усю карму. Замість того, щоб намагатися залагодити проблеми клієнтів, які виникають, доки вони на продакшені вчаться кодити, спостерігається відвертий ігнор зі сторону банку. Підтримка сьогодні заявила: "за вашою заявкою учора прийшла відповідь, але я вам її не скажу, бо я не я створювала заявку. Передам співробітнику, який створив заявку, щоб він з вами зв'язався." Досі тиша. Це нормальна робота? Сьогодні вперше з дрижачими руками завчасно гасив кредитку (бо раніше все працювало як годинник). Не банк, а купка коренеплодів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:33
Re: ТАСКОМБАНК
Всьо буде в луччем відє, не хвилюйтесь
Додано: Чет 25 кві, 2019 04:50
Не сердитесь. Это повсеместно.
Касса всегда считала себя Ылитой и никогда не связывала себя с банковскими продуктами. У меня аналогичный случай + еще был геммор по заказу карты по сроку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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