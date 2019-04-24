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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2593259425952596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:51

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Що заважало замовити в нормальних розробників, а не в цих "ірландців"?
Так TAS2U і замовили, як заміну, повелися на обіцянки Каповея.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:53

Re: ТАСКОМБАНК

Каповей і є "ірландцями". Але в них в кейсі такі банки, що мені стрьомно було в них щось замовляти. Так само, як Форвард накосячів при переїзді. Хоча Форварду слід подякувати, не дуже швидко, але відверті косяки пофіксив.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:23

Так і ці пофіксять колись, але у процесі зіллють усю карму. Замість того, щоб намагатися залагодити проблеми клієнтів, які виникають, доки вони на продакшені вчаться кодити, спостерігається відвертий ігнор зі сторону банку. Підтримка сьогодні заявила: "за вашою заявкою учора прийшла відповідь, але я вам її не скажу, бо я не я створювала заявку. Передам співробітнику, який створив заявку, щоб він з вами зв'язався." Досі тиша. Це нормальна робота? Сьогодні вперше з дрижачими руками завчасно гасив кредитку (бо раніше все працювало як годинник). Не банк, а купка коренеплодів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:33

Re: ТАСКОМБАНК

Всьо буде в луччем відє, не хвилюйтесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 04:50

  THB написав:Так,для разрядки.. Впечатляет уровень подготовки форумчан (без иронии).
Диалог сегодня в кассе:
Я Пришла карта,можно забрать?
К. Зарплатная?
Я Б5
К. Это название вашего предприятия?
Немая сцена.....
А мы тут супер умные слова пишем,схемы разные.... приятно (без иронии)


Не сердитесь. Это повсеместно.
Касса всегда считала себя Ылитой и никогда не связывала себя с банковскими продуктами. У меня аналогичный случай + еще был геммор по заказу карты по сроку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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