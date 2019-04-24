Flamingo написав:

не знаю кто сможет помочь - представитель ли банка, или кто-то из группы Дарьи Пироженко... Суть проблемы в следующем:Решился я купить с моей виикенд-карт билеты на самолет. Сумма не малая - 21004 грн. Оплата инициирована через интернет (тикетс.юа) хотя списание судя по выписке прошло таки непосредственно через терминал авиакомпании (Qatar). Дата инициации - 31.03.2019 - по счету проведено (клиринг) - 03.04.2019. По данной операции до сих пор бонусы не начислены (данные полученные от ГЛ). В первой декаде апреля по факту не начисления бонусов после звонка на ГЛ офрмлена заявка. Заявка подана до моей поездки за границу с просьбой не звонить мне в период 7-21.04.2019. После моего возвращения - позвонил на ГЛ с уточнением начислились ли бонусы. Ответ - болт. Вопрос - каковы сроки рассмотрения заявки? Ответ: как только будет принято решение Вам перезвонят. Это конечно шикарно, но заплатив 365 грн. за обслуживание Виики хотелось бы больше конкретики, поскольку я уже почти месяц тупо не использую карту из-за того что не понимаю сколько мне осталось выбрать лимита для кэшбека. С другой стороны не понятны действия поддержки таси - оценить был ли начислен кешбек - дело 2-3 минут. Начислить кешбек вручную - потому как и козе понятно что операция подпадает под условия кишмиш программы - тоже много времени не займет. ИМХО налицо банальное нежелание поддержки что-либо делать в принципе. Но подобные ситуации сами не рассосуться. Хотя поддержка по ходу только на это и надееЦЦа. А потому прошу, вмешаться в данную ситуацию представителя банка (если конечно он не на сессии, не пишет бакалаврскую или какую другую работу) или кого-то из команды Дарьи Пироженко, потому как заканчиваеЦЦа третья неделя после подачи мною заявки - при этом ГЛ не мычит, не телится, а воз и ныне там