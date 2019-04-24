Каповей і є "ірландцями". Але в них в кейсі такі банки, що мені стрьомно було в них щось замовляти. Так само, як Форвард накосячів при переїзді. Хоча Форварду слід подякувати, не дуже швидко, але відверті косяки пофіксив.
Так і ці пофіксять колись, але у процесі зіллють усю карму. Замість того, щоб намагатися залагодити проблеми клієнтів, які виникають, доки вони на продакшені вчаться кодити, спостерігається відвертий ігнор зі сторону банку. Підтримка сьогодні заявила: "за вашою заявкою учора прийшла відповідь, але я вам її не скажу, бо я не я створювала заявку. Передам співробітнику, який створив заявку, щоб він з вами зв'язався." Досі тиша. Це нормальна робота? Сьогодні вперше з дрижачими руками завчасно гасив кредитку (бо раніше все працювало як годинник). Не банк, а купка коренеплодів.
THB написав:Так,для разрядки.. Впечатляет уровень подготовки форумчан (без иронии). Диалог сегодня в кассе: Я Пришла карта,можно забрать? К. Зарплатная? Я Б5 К. Это название вашего предприятия? Немая сцена..... А мы тут супер умные слова пишем,схемы разные.... приятно (без иронии)
Не сердитесь. Это повсеместно. Касса всегда считала себя Ылитой и никогда не связывала себя с банковскими продуктами. У меня аналогичный случай + еще был геммор по заказу карты по сроку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
THB написав:Так,для разрядки.. Впечатляет уровень подготовки форумчан (без иронии). Диалог сегодня в кассе: Я Пришла карта,можно забрать? К. Зарплатная? Я Б5 К. Это название вашего предприятия? Немая сцена..... А мы тут супер умные слова пишем,схемы разные.... приятно (без иронии)
Это не на Маяковского случайно? Потому что там кассир, явно, только для обмена валюты и оплаты коммунальных сидит...
Flamingo написав:не знаю кто сможет помочь - представитель ли банка, или кто-то из группы Дарьи Пироженко... Суть проблемы в следующем: Решился я купить с моей виикенд-карт билеты на самолет. Сумма не малая - 21004 грн. Оплата инициирована через интернет (тикетс.юа) хотя списание судя по выписке прошло таки непосредственно через терминал авиакомпании (Qatar). Дата инициации - 31.03.2019 - по счету проведено (клиринг) - 03.04.2019. По данной операции до сих пор бонусы не начислены (данные полученные от ГЛ). В первой декаде апреля по факту не начисления бонусов после звонка на ГЛ офрмлена заявка. Заявка подана до моей поездки за границу с просьбой не звонить мне в период 7-21.04.2019. После моего возвращения - позвонил на ГЛ с уточнением начислились ли бонусы. Ответ - болт. Вопрос - каковы сроки рассмотрения заявки? Ответ: как только будет принято решение Вам перезвонят. Это конечно шикарно, но заплатив 365 грн. за обслуживание Виики хотелось бы больше конкретики, поскольку я уже почти месяц тупо не использую карту из-за того что не понимаю сколько мне осталось выбрать лимита для кэшбека. С другой стороны не понятны действия поддержки таси - оценить был ли начислен кешбек - дело 2-3 минут. Начислить кешбек вручную - потому как и козе понятно что операция подпадает под условия кишмиш программы - тоже много времени не займет. ИМХО налицо банальное нежелание поддержки что-либо делать в принципе. Но подобные ситуации сами не рассосуться. Хотя поддержка по ходу только на это и надееЦЦа. А потому прошу, вмешаться в данную ситуацию представителя банка (если конечно он не на сессии, не пишет бакалаврскую или какую другую работу) или кого-то из команды Дарьи Пироженко, потому как заканчиваеЦЦа третья неделя после подачи мною заявки - при этом ГЛ не мычит, не телится, а воз и ныне там