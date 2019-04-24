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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:30
Amid написав: anis написав:
с 1300 до 777 в месяц
Ну хоть 777 чистыми?
Похоже, опять придётся моню юзать, после достиженя лимита КБ по Викенду и Б5.
1300 было грязными. 777 наверно тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:36
mihasik написав:
А в смс , после оплаты, что написано? Есть кб?
В смс о кэшбеке не было ни слова. Но отсутствие упоминания о нем в смс не есть повод для начисления кэшбека. История имела продолжение - по совету одного из форумчан (спасибо ему еще раз
) - я вчера написал мыло в КЦ. Сегодня перезвонили - извинялись, пообещали, что кэшбек обязательно проведется текущим месяцем. В общем жду завтра.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:37
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
777 (три топора
) - эт на бонусный, грязными
Появился КБ 1% за свои
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:55
clientage написав:
Появился КБ 1% за свои
был же 1% за свои и до этого, точнее есть.
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anis
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Додано: Чет 25 кві, 2019 15:08
anis написав: clientage написав:
Появился КБ 1% за свои
был же 1% за свои и до этого, точнее есть.
даа? я чот не знал, думал по Б5 ток за кредитные было
... делайте хоть что-нибудь!
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