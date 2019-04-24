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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2594259525962597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:30

  Amid написав:
  anis написав:с 1300 до 777 в месяц

Ну хоть 777 чистыми?
Похоже, опять придётся моню юзать, после достиженя лимита КБ по Викенду и Б5.

1300 было грязными. 777 наверно тоже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:А в смс , после оплаты, что написано? Есть кб?
В смс о кэшбеке не было ни слова. Но отсутствие упоминания о нем в смс не есть повод для начисления кэшбека. История имела продолжение - по совету одного из форумчан (спасибо ему еще раз ;) ) - я вчера написал мыло в КЦ. Сегодня перезвонили - извинялись, пообещали, что кэшбек обязательно проведется текущим месяцем. В общем жду завтра.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:37

  anis написав:с 01.05.2019 изменили условия кешбек
https://tascombank.ua/documents/oficial ... 010519.pdf
с 1300 до 777 в месяц

18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».


777 (три топора :) ) - эт на бонусный, грязными

Появился КБ 1% за свои
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:55

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Появился КБ 1% за свои

был же 1% за свои и до этого, точнее есть.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:08

  anis написав:
  clientage написав:Появился КБ 1% за свои

был же 1% за свои и до этого, точнее есть.

даа? я чот не знал, думал по Б5 ток за кредитные было
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2594259525962597
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