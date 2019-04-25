RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2596259725982599>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:38

  ulisse написав:
  Кочевник написав:ulisse, Дарья Піроженко розрулює таку саму проблему з іншим форумчанином. Їй не до вас. Чекайте.


далек от мысли что целый "Head Of internet and mobile banking development at TASCOMBANK" лично занят просмотром логов что-бы найти идентификатор транзакции которую надо отменить.

Поверьте, лехко
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24544
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5784 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:50

  Ferlakur написав:Тут пишут шо есть и сейчас: Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК», що дійсна до 01.05.2019,
хотя тоже припоминаю смутно, шо изначально было только за кредитные, и в п.1. Додатку 1 не было разделения свои/кредитные.

У меня все хода записаны(с) Есть у меня сохраненный файл от 29.12.2018 и там только кредитные
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 18.09.13
Подякував: 410 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:54

В дебетном режиме получается одна из самых интересных карт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 18.04.15
Подякував: 5996 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:58

  Кочевник написав:Невже пудрою так багато свинорилили?


думаю там , где Пудру привязали к Б5 ( там КЛ поболее ) , там реально было добраться до лимита , вот и обрубили ,особо усердствующих
lincoln2
 
Повідомлень: 588
З нами з: 05.02.11
Подякував: 57 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:15

Re: ТАСКОМБАНК

Так за кредитные гривны вики, на евровый счёт, нельзя купить?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:42

Такой вопрос к общественности:
У жены Пудра. Гасили p2p с Мони. И вот сейчас в Tas2u следующая картина: светится "сумма к погашению" и при этом как-бы и баланс равен кредитному лимиту, т.е. долга нет. На горячке сказали, что "это просто ещё со счёта не списалось", т.е. это типа долг, но отобразится как долг позже. Но по-факту это полный бред, ибо сумма переводов на карту чётко равна сумме трат, т.е. это ну никак не "сумма, которая ещё не списалась". Возможно, что-то ещё не зачислилось из-за их де*** регламентов по зачислению p2p.
Так вот, собственно, вопрос: это такой баг или что? Платить ТАСе лишние деньги как-то не собираемся, ибо не за что.

Про "переводите по реквизитам" не говорите, я в курсе. Здесь некритично, ибо это кредитка и моментальная проводка по счёту не особо нужна. Вопрос именно в том, нормален ли такой расклад для ТАСа.

Тут уже обсуждалось подобное, но там была речь о своих средствах и овердрафте. А какой нафиг может быть овер, если используются только кредитные деньги?
Shustoff
 
Повідомлень: 174
З нами з: 01.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:48

Shustoff, ну что сказать из-за того что вы не понимаете как зачисляются деньги при р2р - погасились вы конечно не правильно. Если срок погашения был сегодня то теперь просто заплатите проценты за пользование кредитными ресурсами банка. Если же срок был не сегодня то конечно не критично.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:56

  Вкладчик1234 написав:В дебетном режиме получается одна из самых интересных карт

в дебетном лучше всех сима
mephala
 
Повідомлень: 4322
З нами з: 07.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:13

  Flamingo написав:Shustoff, ну что сказать из-за того что вы не понимаете как зачисляются деньги при р2р - погасились вы конечно не правильно. Если срок погашения был сегодня то теперь просто заплатите проценты за пользование кредитными ресурсами банка. Если же срок был не сегодня то конечно не критично.

Я понимаю как зачисляются p2p и в курсе, что они могут по несколько дней не проводить их по счёту. Карта в грейсе, который заканчивается аж в конце мая. Вопрос исключительно в том, пропадёт ли эта самая "сумма к погашению" и когда она пропадёт. Потому что на горячке сказали полную чушь. Прочитайте ещё раз мой пост

Юмор в том, что я не могу понять что именно не провелось. Сумма к погашению не сходится с фактической суммой долга и с суммами последних переводов. А на горячке утверждают, что это не провелись именно покупки, которые ещё спишут с кредитных средств, что тоже полная бредятина.
Shustoff
 
Повідомлень: 174
З нами з: 01.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Shustoff написав:Вопрос исключительно в том, пропадёт ли эта самая "сумма к погашению" и когда она пропадёт. Потому что на горячке сказали полную чушь. Прочитайте ещё раз мой пост

Давайте по порядку.
1. По сути проблем у вас нет.
2. Вы банально не поняли что провелось по счету, а что нет.
3. Вас смущает, что у вас горит "сумма к погашению в грейсе до 27.05.2019" и вы не понимаете как она получилась.

Если все перечисленное верно - просто подождите несколько дней и думаю у вас все сойдется.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2596259725982599>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.