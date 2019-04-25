Додано: Чет 25 кві, 2019 19:42

Такой вопрос к общественности:

У жены Пудра. Гасили p2p с Мони. И вот сейчас в Tas2u следующая картина: светится "сумма к погашению" и при этом как-бы и баланс равен кредитному лимиту, т.е. долга нет. На горячке сказали, что "это просто ещё со счёта не списалось", т.е. это типа долг, но отобразится как долг позже. Но по-факту это полный бред, ибо сумма переводов на карту чётко равна сумме трат, т.е. это ну никак не "сумма, которая ещё не списалась". Возможно, что-то ещё не зачислилось из-за их де*** регламентов по зачислению p2p.

Так вот, собственно, вопрос: это такой баг или что? Платить ТАСе лишние деньги как-то не собираемся, ибо не за что.



Про "переводите по реквизитам" не говорите, я в курсе. Здесь некритично, ибо это кредитка и моментальная проводка по счёту не особо нужна. Вопрос именно в том, нормален ли такой расклад для ТАСа.



Тут уже обсуждалось подобное, но там была речь о своих средствах и овердрафте. А какой нафиг может быть овер, если используются только кредитные деньги?