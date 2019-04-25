ulisse написав:
далек от мысли что целый "Head Of internet and mobile banking development at TASCOMBANK" лично занят просмотром логов что-бы найти идентификатор транзакции которую надо отменить.
Поверьте, лехко
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:38
Поверьте, лехко
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:50
У меня все хода записаны(с) Есть у меня сохраненный файл от 29.12.2018 и там только кредитные
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Додано: Чет 25 кві, 2019 15:54
В дебетном режиме получается одна из самых интересных карт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:58
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:15
Re: ТАСКОМБАНК
Так за кредитные гривны вики, на евровый счёт, нельзя купить?
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:42
Такой вопрос к общественности:
У жены Пудра. Гасили p2p с Мони. И вот сейчас в Tas2u следующая картина: светится "сумма к погашению" и при этом как-бы и баланс равен кредитному лимиту, т.е. долга нет. На горячке сказали, что "это просто ещё со счёта не списалось", т.е. это типа долг, но отобразится как долг позже. Но по-факту это полный бред, ибо сумма переводов на карту чётко равна сумме трат, т.е. это ну никак не "сумма, которая ещё не списалась". Возможно, что-то ещё не зачислилось из-за их де*** регламентов по зачислению p2p.
Так вот, собственно, вопрос: это такой баг или что? Платить ТАСе лишние деньги как-то не собираемся, ибо не за что.
Про "переводите по реквизитам" не говорите, я в курсе. Здесь некритично, ибо это кредитка и моментальная проводка по счёту не особо нужна. Вопрос именно в том, нормален ли такой расклад для ТАСа.
Тут уже обсуждалось подобное, но там была речь о своих средствах и овердрафте. А какой нафиг может быть овер, если используются только кредитные деньги?
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:48
Shustoff, ну что сказать из-за того что вы не понимаете как зачисляются деньги при р2р - погасились вы конечно не правильно. Если срок погашения был сегодня то теперь просто заплатите проценты за пользование кредитными ресурсами банка. Если же срок был не сегодня то конечно не критично.
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:56
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:13
Я понимаю как зачисляются p2p и в курсе, что они могут по несколько дней не проводить их по счёту. Карта в грейсе, который заканчивается аж в конце мая. Вопрос исключительно в том, пропадёт ли эта самая "сумма к погашению" и когда она пропадёт. Потому что на горячке сказали полную чушь. Прочитайте ещё раз мой пост
Юмор в том, что я не могу понять что именно не провелось. Сумма к погашению не сходится с фактической суммой долга и с суммами последних переводов. А на горячке утверждают, что это не провелись именно покупки, которые ещё спишут с кредитных средств, что тоже полная бредятина.
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:45
Re: ТАСКОМБАНК
Давайте по порядку.
1. По сути проблем у вас нет.
2. Вы банально не поняли что провелось по счету, а что нет.
3. Вас смущает, что у вас горит "сумма к погашению в грейсе до 27.05.2019" и вы не понимаете как она получилась.
Если все перечисленное верно - просто подождите несколько дней и думаю у вас все сойдется.
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