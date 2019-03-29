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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:05
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
У меня в марте списало 29 числа:
"Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт ...
-5,51 UAH
29.03.2019, 20:51 "
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Додано: Чет 25 кві, 2019 23:01
Так і ліміт кишмишу у березні був інший. ТАСька вирішила усе змінити і усіх заплутати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:08
mephala написав: Вкладчик1234 написав:
В дебетном режиме получается одна из самых интересных карт
в дебетном лучше всех сима
Для "старичков", с картами на руках, - да.
А для новичков квест по получению правильных карт может быть непосильным.
А тут предлагается общедоступная карта, без платных услуг, и кучей всего бесплатного.
Страховка может напрячь, но это решается
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:53
Это сегодня получается последний день, чтоб вывести кешбек заюзав лимит апреля
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:12
Вкладчик1234 написав:
Это сегодня получается последний день, чтоб вывести кешбек заюзав лимит апреля
ооочень-очень даже може быть, хотя ТАС2Ю достаточно не предсказуем, мож чо и отмочат... в онлайне. Но я б именно седня подстраховался
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:13
Shustoff написав:
Вопрос исключительно в том, пропадёт ли эта самая "сумма к погашению" и когда она пропадёт.
В аналогічній ситуації кошти провелись на 2-й день, а сума пропала на 3-й (докідував копійки з Моні заради експерименту)
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:47
А шо, кешбек по Вікенду сьогодні не приїде?
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