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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2597259825992600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:20

Получается, раньше надо было поднимать вопрос.
Кто хай поднял-тому вопрос решают быстро.
Кто ждет спокойно, надеясь на компетентность-тот вопрос на потом.

Сам неделю сидел, ждал, пока вернут пропавшее - пока не попросил лично, никто ничего.
А так -за час все решилось.
Фидбэка от КЦ нет.
Офпреда нет.
Она то есть, но толку нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:58

Re: ТАСКОМБАНК

  guntherhouse777 написав:Сам неделю сидел, ждал, пока вернут пропавшее - пока не попросил лично, никто ничего.

Кого особисто просити потрібно? Я вже замахався їх підганяти. Планую після вихідних переводити спілкування у письмову форму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:33

Re: ТАСКОМБАНК+з ощада на в5

Колеги, якщо з Ощадного закинути на В5, то можна витрачати одразу, чи чекати 2 травня треба , щоб без овера ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

maxprofit написав:Колеги, якщо з Ощадного закинути на В5, то можна витрачати одразу, чи чекати 2 травня треба , щоб без овера ?
Одразу, воно зразу проведеться по рахунку
Faceless
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